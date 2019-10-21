В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по факту началась проверка.

Умершей было 32 года, она была ранее судима. Ее задержали по подозрению в административном нарушении. Вызванные в отдел врачи констатировали смерть.

По информации "Фонтанки.ру", женщину задержали по подозрению в карманной краже, ее выдал полиции потерпевший, у которого украли кошелек. Около 6 утра задержанной стало плохо, полицейские пытались около двадцати минут ее реанимировать до прибытия медиков.