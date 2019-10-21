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Путин по телефону обсудил с Макроном Сирию и Украину

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по урегулированию кризиса на востоке Украины и затронули тему обстановки на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре была подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы для разрешения внутриукраинского кризиса, отмечается в сообщении.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера"", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась обстановка на северо-востоке Сирии. Стороны выразили мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства.

В целях выхода на устойчивое политическое урегулирование в Сирии "отмечена важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета", - информирует пресс-служба.

Владимир Путин Эммануэль Макрон

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