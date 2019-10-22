ГД рассмотрит закон о признании украинцев и белорусов носителями русского языка

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о признании уроженцев Украины и Белоруссии носителями русского языка, что снимает требование о прохождении собеседования при обращении за получением гражданства России.

Изменения предлагается внести в закон о гражданстве, они предполагают, что граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, могут быть признаны таковыми без прохождения собеседования.

По ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", иностранцы могут быть признаны носителями русского языка, если они сами, либо их родственники по прямой восходящей линии, постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ, на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, по результатам собеседования.

В настоящее время отсутствует единый подход к проведению собеседований с соискателями гражданства РФ. В сопроводительных документах к законопроекту подчеркивается, что в одних случаях собеседование проходит с использовавшем аудио-, видео- и мультимедийных материалов, в других проводится тестирование на знание русского языка.

Поэтому предлагается наделить МВД полномочиями по определению по согласованию с министерством просвещения единых критериев признания человека носителем русского языка.