Прокуроры выявили нарушения при допуске к полетам более 450 пилотов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры с начале 2019 года выявили нарушения при подготовке и допуске к полетам свыше 450 пилотов, по материалам проверок прекратили деятельность два авиационных учебных центра, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он добавил, что при выполнении программ развития воздушного транспорта прокуроры выявляли случаи завышения стоимости поставляемого оборудования и работ, по данным фактам были возбуждены 18 уголовных дел. Об этом Куренной заявил во вторник в эфире официального видеоканала надзорного ведомства.

Представитель Генпрокуратуры также сообщил, что в ходе проверок "вскрыты факты корыстных злоупотреблений при эксплуатации информационных систем бывшими руководителями Росморречфлота и Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ". Материалы данных проверок переданы следователям, добавил он.

Куренной также рассказал, что в 2019 году транспортные прокуроры выявили более 62 тысячи нарушений. "Можно уверенно сказать, что динамика в этой сфере положительная, за аналогичный период прошлого года было выявлено больше 80 тыс. нарушений", - сказал Куренной, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Транспортная сфера становится более законопослушной и количество нарушений снижается, и достаточно значительно", - заключил представитель Генпрокуратуры.

В июле Куренной сообщал, что в России за год после прокурорских проверок из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений отстранили 425 пилотов.