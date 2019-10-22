Поиск

Прокуроры выявили нарушения при допуске к полетам более 450 пилотов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры с начале 2019 года выявили нарушения при подготовке и допуске к полетам свыше 450 пилотов, по материалам проверок прекратили деятельность два авиационных учебных центра, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он добавил, что при выполнении программ развития воздушного транспорта прокуроры выявляли случаи завышения стоимости поставляемого оборудования и работ, по данным фактам были возбуждены 18 уголовных дел. Об этом Куренной заявил во вторник в эфире официального видеоканала надзорного ведомства.

Представитель Генпрокуратуры также сообщил, что в ходе проверок "вскрыты факты корыстных злоупотреблений при эксплуатации информационных систем бывшими руководителями Росморречфлота и Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ". Материалы данных проверок переданы следователям, добавил он.

Куренной также рассказал, что в 2019 году транспортные прокуроры выявили более 62 тысячи нарушений. "Можно уверенно сказать, что динамика в этой сфере положительная, за аналогичный период прошлого года было выявлено больше 80 тыс. нарушений", - сказал Куренной, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Транспортная сфера становится более законопослушной и количество нарушений снижается, и достаточно значительно", - заключил представитель Генпрокуратуры.

В июле Куренной сообщал, что в России за год после прокурорских проверок из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений отстранили 425 пилотов.

Александр Куренной Генпрокуратура

Новости по теме

Новости

Россияне сочли сферу госсобственности и полицию самыми коррумпированными в стране

Дело "Седьмой студии"

Новое рассмотрение дела "Седьмой студии" начнется 1 ноября

В Петербурге задержан рабочий, угнавший два асфальтоукладчика с фирмы Дацика

В Кремле посоветовали аналитически относиться к данным Росстата о доходах россиян

В Кремле посоветовали аналитически относиться к данным Росстата о доходах россиян
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Число жертв прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 17

Песков отказался уточнить роль Путина в смене состава СПЧ

Песков отказался уточнить роль Путина в смене состава СПЧ
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Добытое красноярской артелью золото изымут для возмещения ущерба потерпевшим

Согласованная акция "Марш бесов" пройдет в Екатеринбурге

Согласованная акция "Марш бесов" пройдет в Екатеринбурге

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Компания-собственник красноярской артели, где произошел прорыв дамб, неоднократно нарушала эконормы

Компания-собственник красноярской артели, где произошел прорыв дамб, неоднократно нарушала эконормы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');