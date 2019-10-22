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Газовый баллон взорвался в гаражах в Лабытнанги

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Взрыв газового баллона произошел в гаражах в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Информация о ЧП поступила в службы спасения во вторник днем. Пожарные через несколько минут прибыли на место.

"На момент прибытия уже произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением и возгоранием гаражей, существовала угроза распространения пожара", - говорится в сообщении.

Жилых домов вблизи гаражей нет.

За полчаса пожар удалось локализовать на площади 100 кв.м. Огнем повреждено пять гаражей.

На месте пожара работают дознаватели МЧС.

ЯНАО Лабытнанги

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