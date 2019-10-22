Митрополит Ростовский Меркурий назначен директором главной фабрики РПЦ

Об этом сообщил источник в патриархии

Митрополит Ростовский Меркурий Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) генеральным директором художественно-производственного предприятия "Софрино", сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в патриархии.

Митрополиту Меркурию 55 лет. В течение последних десяти лет митрополит Меркурий возглавлял синодальный Отдел религиозного образования и катехизации, а до этого - с 2000 по 2009 год - управлял патриаршими приходами в США.

Фабрика "Софрино" выпускает облачение для духовенства разных религий, иконы и церковную утварь. В июле прошлого года патриарх освободил от должности руководителя этого предприятия Евгения Пархаева, который возглавлял "Софрино" более 30 лет, после чего на этот пост был назначен Григорий Антюфеев, а затем - бизнесмен Николай Шутов.