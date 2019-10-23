Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Выходец из Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым, собирался взорвать военные корабли во Владивостоке весной 2017 года.

28-летний Турдиев является свидетелем по делу о теракте в метро Петербурга, в результате которого в 2017 году погибли 16 человек. Сейчас он находится находится в Киргизии.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в среду заслушал показания Турдиева, которые огласил прокурор.

Обучение террористов

Согласно этим показаниям, Турдиев с октября 2015 года проходил подготовку как боевик в лагере террористов в Сирии. Он попал в террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ), с ним "учились" около 100 мужчин узбекской национальности, в том числе Джалилов.

По словам Турдиева, обучение новобранцев проходило в два этапа: на первом они изучали каноны ислама, на втором - проходили физическую и боевую подготовку, в частности, изучали изготовление СВУ (самодельных взрывных устройств) и владение оружием в условиях города. В конце обучения боевики сдавали экзамен по минно-взрывной подготовке, результаты которого говорили бы об их готовности к самостоятельной организации теракта.

В качестве заказчика терактов, к которым готовили новобранцев, Турдиев назвал идеолога "Катибы..." Сирожиддина Мухтарова, известного как Абу Салах.

Как ранее сообщал "Интерфакс", Мухтаров находится в сирийском Идлибе, в России он арестован заочно. С другими фигурантами дела, согласно показаниям, Турдиев не знаком.

Задание - подорвать корабль

"После обучения меня, Джалилова и еще несколько человек начали готовить как террористов-смертников, которые должны по указанию главарей организации выехать в любую страну, подготовиться и совершить теракт. Насколько я знаю, Джалилова отправили в Идлиб. Где именно он должен был совершить самоподрыв, я не знаю", - следует из зачитанных показаний.

Турдиев признался, что сам он в марте 2017 года получил задание взорвать один из военных кораблей в порту Владивостока. По его словам, это задание ему дали, как как он "хорошо ориентировался и имел полное представление о возможности заложить СВУ и взорвать один или несколько кораблей".

Прокурор пояснила, что во Владивостоке с 2002 года живет семья Турдиева, сам он тоже некоторое время находился там.

Помешали украинские пограничники

Теракт во Владивостоке не произошел, поскольку Турдиев не смог приехать в Россию из-за ограничения на въезд. Он планировал попасть в РФ незаконно через Украину, однако украинские пограничники его задержали и депортировали в Турцию, оттуда в Казахстан и затем в Киргизию.

Дело Турдиева выделено в отдельное производство, уточнили в ходе суда.

Теракт в метро

Теракт в петербургском метро произошёл 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический Институт" погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 получили травмы. Ущерб, нанесенный ГУП "Петербургский метрополитен", составил 108 млн рублей.

По версии обвинения, выходец из Киргизии Джалилов пронес в метро два ранее изготовленных террористами взрывных устройства. Одну из бомб он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", где взрыв не произошел, поскольку СВУ вовремя нашли и обезвредили. Второе СВУ он взял с собой в поезд и привел в действие.

Фигуранты дела

В качестве обвиняемых по делу привлечены 11 человек. Следствие считает, что организатором теракта был Аброр Азимов, а его старший брат Акрам выступал посредником, который взял деньги на совершение преступления в Турции у участника международной террористической организации.

В свою очередь Азимовы утверждают, что не знали, что участвуют в подготовке теракта, и в его организации себя виновными не считают. Другие обвиняемые также не признают свою вину.

Отмечалось, что фигуранты дела причастны к запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", которую, согласно материалам следствия, в Сирии в 2013 году создал Мухтаров.

Другие теракты

В начале июля в суде были зачитали показания сотрудника ФСБ, из которых следовало, что эта организация причастна также к атаке смертника, протаранившего на заминированной машине китайское посольство в Бишкеке 30 августа 2016 года.

Кроме того, члены преступной группы готовились совершить в общественном месте Петербурга другой теракт, но не успели, так как в апреле 2017 года самодельная бомба была обнаружена дома у фигурантов, когда их задерживали по делу о теракте в метро.