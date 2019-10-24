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Еще один сотрудник ядерного центра в Сарове осужден за майнинг на работе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Саровский городской суд (Нижегородская область) в четверг приговорил к трем годам колонии и штрафу сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что фигурантами в рамках данного дела проходили сотрудники входящего в состав центра Института теоретической и математической физики (ИТМФ) Рыбкин, Андрей Шатохин и Денис Байков. Из материалов на сайте суда следует, что с мая по сентябрь 2017 года они эксплуатировали неиспользуемые компьютеры и служебную локальную сеть для майнинга криптовалюты. "Ферма" по майнингу работала, преимущественно, в ночное время, прибыль сотрудники делили между собой.

По информации суда, сумма ущерба, нанесенного институту, составила более 1 млн 140 тыс. рублей.

Рыбкину инкриминировалось несколько статей УК РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст.272), нарушение правил хранения компьютерной информации (ст.274), использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273).

"По совокупности преступлений Рыбкину назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Помимо этого, он лишен права на 2 года занимать определенные должности в сфере компьютерной деятельности. Приговор в законную силу не вступил", - сказал представитель суда.

На прошлой неделе его сообщник - Шатохин - получил 4 года условно и штраф в размере 250 тыс. рублей. Третий соучастник - Байков - в сентябре был оштрафован судом на 450 тыс. рублей.

В феврале 2018 года со ссылкой на пресс-службу РФЯЦ-ВНИИЭФ сообщалось, что несколько инженеров пытались несанкционированно использовать служебные вычислительные мощности в личных целях, в том числе для майнинга. Количество задержанных тогда не уточнялось.

Местные СМИ сообщали, что для майнинга криптовалют инженеры центра Сарова использовали мощности суперкомпьютера.

Как сообщалось, в 2011 году в Нижегородской области в Российском федеральном ядерном центре (Саров) был введен в строй самый мощный на тот момент суперкомпьютер вычислительной способностью 1 петафлопс.

Нижегородская область Саров ВНИИЭФ

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