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Синоптики пообещали россиянам "необычный ноябрь"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В ноябре температура воздуха будет превышать среднемесячную норму сразу в нескольких регионах РФ. Как рассказали "Российской газете" в Гидрометцентре, более чем на один градус теплее будет в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми.

Необычная погода ждет и москвичей: синоптики напомнили, что среднемесячная температура ноября для столицы - это -1,2 градуса. В ноябре ожидается, что днем в Москве будет от -2 до +3 градусов. Ночью от -1 до -6.

При похолодании в столице термометры могут показать днем и до -10 (ночью -15 градусов), но пока таких похолоданий специалисты не прогнозируют.

Также теплее обычного будет в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.

Холоднее обычного в этом ноябре будет в Краснодарском крае и в южной части Крыма.

Гидрометцентр

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