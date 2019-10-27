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Лесовоз повредил газопровод в Свердловской области и оставил без газа почти 3 тыс. домов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Лесовоз повредил газопровод в Североуральске Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, поврежденный участок перекрыт, угрозы взрыва нет.

В результате происшествия без газоснабжения остались Североуральск и несколько поселков: всего 2 тыс. 825 жилых домов, в которых проживает 37 тыс. человек, а также две котельные.

В администрации Североуральска организовано экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ориентировочный срок восстановления газоснабжения - полдень понедельника 28 октября.

Согласно данным Гидрометцентра, в ночь на понедельник температура в городе будет опускаться до минус 4 градусов. Днем 28 октября ожидается минус 2 градуса.

Свердловская область

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