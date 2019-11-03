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Женщина пострадала при взрыве газа в хрущевке под Челябинском

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже многоэтажки в городе Карабаш Челябинской области, в результате инцидента пострадала женщина, сообщило ГУ МЧС по региону.

В момент взрыва в квартире находились три человека, в том числе ребенок 2010 года рождения. В результате происшествия женщина получила незначительные ожоги. Ее отправили в городское медицинское учреждение.

Из подъезда были эвакуированы 21 человек, но после осмотра жилых конструкций им разрешили вернуться в свои квартиры. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в хрущевке под Челябинском взорвался газ, есть пострадавшие.

Челябинская область

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