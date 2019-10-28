Пассажиров авиарейса Москва-Владивосток оштрафовали за непристойное поведение

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мировой судья в приморском городе Артеме в понедельник назначил наказание в виде штрафа двум пассажирам авиарейса Москва - Владивосток, которые на прошлой неделе были задержаны за непристойное поведение на борту.

"Каждому назначено наказание виде штрафа в размере одной тысячи рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний мужчина из Находки во время полета активно занимались петтингом, не обращая внимание на жалобы других пассажиров и требования экипажа "прекратить нарушать порядок".

После посадки самолета их отправили в дежурную часть полиции в аэропорту Владивостока. Оба пассажира были пьяны.

В отношении этой пары составили административные протоколы по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения), 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Максимальная санкция статей предусматривает до 15 суток административного ареста.