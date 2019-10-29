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Кемеровскому мошеннику вынесли приговор за обман продавцов канареек и котят

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Суд в Прокопьевске Кемеровской области вынес приговор местному жителю, который похищал деньги с банковских карт, представляясь покупателем птиц и животных по объявлениям,

Пресс-центр главного управления МВД РФ по региону сообщает, что жертвами злоумышленника становились жители разных регионов России, которые продавали канареек или породистых котят через интернет-сайт бесплатных объявлений. Злоумышленник звонил по указанным телефонам и сообщал, что желает купить животных в подарок своей семье. При этом он уверял продавцов, будто сам находится в другом городе, поэтому оплатит покупку безналичным расчетом

Для получения перевода заводчики кошек должны были подойти к банкомату и под диктовку лжепокупателя набрать комбинацию цифр. В результате злоумышленник подключал свой телефон к банковским картам россиян и посредством услуги "мобильный банк" похищал с их счетов все деньги.

Как отмечается, всего в ходе следствия были собраны доказательства причастности фигуранта к 10 случаям мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 450 тыс. рублей. На допросах аферист заявил, что обладает "талантом" обманывать людей, поэтому использует это для получения денег".

Ранее он был судим за аналогичные преступления. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам колонии строгого режима. Также он обязан возместить потерпевшим материальный ущерб.

Кемеровская область

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