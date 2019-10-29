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В комитете по соцзащите Ленинградской области прошли обыски по делу о растрате

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В комитете по социальной защите населения Ленинградской области проходят обыски по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Лодейнопольским домом-интернатом. Учреждение входит в систему социальной защиты региона.

Как сообщили "Интерфаксу" в комитете, проверку начали проводить во вторник утром сотрудники управления СКР по Ленинградской области и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП).

"Сегодня специалисты комитета вместе с оперативниками ОБЭП поедут в учреждение для более детальной проверки финансовой деятельности Лодейнопольского дома-интерната", - приводят в областном правительстве слова заместителя председателя комитета Владимира Максимова.

В пресс-службе регионального управления СКР "Интерфаксу" подтвердили факт обысков в комитете. Там добавили, что уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ (растрата).

Ленинградская область

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