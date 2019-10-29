30 ректоров британских вузов приедут в РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал президенту России Владимиру Путину о проектах университета в РФ и за границей, в том числе о грядущем приезде трех десятков ректоров британских вузов.

На встрече с главой государства ректор рассказал, что Российский союз ректоров ежегодно проводит 5-6 форумов ректоров иностранных вузов. В частности, проводились такие встречи ректоров вузов Индии, Китая, арабских стран, государств Латинской Америки.

"И есть одно чудо, или не знаю, как это назвать. К нам запросились и через несколько дней приезжают 30 ректоров вузов Великобритании, они сами попросили во главе с Британским советом. И мы проведем этот форум в МГУ, покажем коллегам наши достижения. Они очень интересуются фундаментальным образованием нашей страны", - сказал ректор МГУ. Путин положительно оценил эти планы.

По словам Садовничьего, в этом учебном году вуз принял на первый курс порядка 10 тыс. студентов, причем средний балл поступивших - около 90, средний конкурс на одно бюджетное место в МГУ составил девять человек на место.

Ректор отметил, что всего в университете учатся порядка 10 тыс. иностранных студентов. Особое внимание он обратил на реализуемую университетом программу "Вернадский" по помощи регионам в создании научно-образовательных центров. Садовничий напомнил, что ранее МГУ подписал соглашение с 11 регионами о создании 11 научно-образовательных консорциумов в рамках проекта "Вернадский", в ближайшее время планируется подписать еще пять таких документов.

Помощь школьникам и технопарк

Он также рассказал о помощи, которую МГУ оказал школьникам из районов Иркутской области, пострадавших от паводков. "Один из наших проектов - помощь детям, пострадавшим в Иркутской области. Мы собрали 5 млн рублей, купили тысячу ранцев и форму всем первоклассникам, доставили "Почтой России", и к 1 сентября они уже были в нашей форме и с нашими ранцами. В ранцах - 48 предметов, их собирали наши студенты", - сказал ректор. "Передайте ребятам большое спасибо", - ответил ему Путин.

Еще одной темой беседы Путина и Садовничего стала реализация проекта научно-технологической долины МГУ. "Этот проект на старте, мы закладываем памятную доску в фундамент в ноябре и с начала 2020 года начинаем строить", - сказал он. По словам ректора, несколько десятков крупных российских компаний оказывают финансовую поддержку этому проекту. По его мнению, создаваемый технопарк станет новым словом в университетской жизни, потому что будет не просто научным парком, а площадкой, где образовательные учреждения и российские компании смогут вместе разрабатывать новые отечественные технологии.