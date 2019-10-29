Орешкин не обсуждал с главой ОЭСР разморозку переговоров о вступлении РФ в организацию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече в Париже обсудил с главой Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурриа углубление сотрудничества по ряду направлений, но тема "разморозки" переговоров о присоединении России к ОЭСР не поднималась, сообщил Орешкин журналистам.

ОЭСР, образованная в 1961 году, является одной из ведущих межправительственных международных экономических организаций мира, в нее входят около 30 наиболее развитых стран. Россия заявила о своем стремлении вступить в ОЭСР на саммите "Группы восьми" в Галифаксе в 1995 году и на следующий год представила официальную заявку на вступление.

В 2007 году совет ОЭСР на уровне министров решил начать переговорный процесс о вступлении РФ в организацию. В середине 2009 году Москва представила меморандум соответствия нормативных документов в РФ нормам ОЭСР, и с тех пор обсуждение этих документо шлов в 27 комитетах и рабочих группах ОЭСР. Ожидалось, что до конца 2014 году обсуждение может быть закончено, и уже в 2015 году РФ станет членом ОЭСР, но в середине марта 2014 года ОЭСР приостановила переговоры на фоне ситуации на Украине.