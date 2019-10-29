Поиск

Орешкин не обсуждал с главой ОЭСР разморозку переговоров о вступлении РФ в организацию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече в Париже обсудил с главой Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурриа углубление сотрудничества по ряду направлений, но тема "разморозки" переговоров о присоединении России к ОЭСР не поднималась, сообщил Орешкин журналистам.

В РоссииРоссия считает политическим решение ОЭСР приостановить процесс присоединения РоссииЧитать подробнее

ОЭСР, образованная в 1961 году, является одной из ведущих межправительственных международных экономических организаций мира, в нее входят около 30 наиболее развитых стран. Россия заявила о своем стремлении вступить в ОЭСР на саммите "Группы восьми" в Галифаксе в 1995 году и на следующий год представила официальную заявку на вступление.

В 2007 году совет ОЭСР на уровне министров решил начать переговорный процесс о вступлении РФ в организацию. В середине 2009 году Москва представила меморандум соответствия нормативных документов в РФ нормам ОЭСР, и с тех пор обсуждение этих документо шлов в 27 комитетах и рабочих группах ОЭСР. Ожидалось, что до конца 2014 году обсуждение может быть закончено, и уже в 2015 году РФ станет членом ОЭСР, но в середине марта 2014 года ОЭСР приостановила переговоры на фоне ситуации на Украине.

ОЭСР Максим Орешкин Россия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 29 октября

Операторы связи попросили у государства денег на исполнение "закона Яровой"

Фигурант "дела 27 июля" Губайдулин объявлен в международный розыск

Фигурант "дела 27 июля" Губайдулин объявлен в международный розыск

Васильева отказала бизнесу в моральном праве выдвигать требования техникумам

Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Песков счел неуместным вопрос о провале военной реформы из-за убийства солдат в Забайкалье

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Двое рабочих погибли из-за взрыва на погрузчике на заводе в Петербурге

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Росгидромет сообщил об экстремальном загрязнении воды после ЧП под Красноярском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');