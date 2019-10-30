В Кузбассе переименовали региональный парламент

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Совет народных депутатов Кемеровской области переименован в Заксобрание, такие поправки депутаты внесли в устав региона. Это изменение вступит в силу с 1 декабря 2019 года.

Они ввели также сокращенное название "парламент Кузбасса", который будет нельзя применять в правовых актах, соглашениях, доверенностях и финансовых документах Заксобрания, сообщил глава парламентского комитета по вопросам госустройства Алексей Зеленин.

Ранее администрацию региона переименовали в "правительство", а к названию Кемеровской области добавили слово "Кузбасс".