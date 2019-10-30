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ФСБ задержала сына высокопоставленного тувинского чиновника за сбыт гашиша

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в поставках и сбыте наркотиков из Тувы в Красноярский край.

Пресс-служба красноярского управления ФСБ сообщает в среду, что "данные граждане на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом гашиша на территории региона"

Отмечается, что один из подозреваемых является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тува.

Группа была задержана в Красноярске сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю по время "контрольной закупки". В квартире подозреваемых находилось около 2 кг наркотика, говорится в сообщении.

Уголовное дело по материалам ФСБ возбуждено следователями отделения полиции "Красноярское" по пунктам "а", "г", части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов организованной группой в крупном размере).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в числе фигурантов уголовного дела - сын одного из чиновников в администрации города Кызыла.

Тува ФСБ

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