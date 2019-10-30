Поиск

В структурах Пригожина открестились от удаленных из Facebook российских аккаунтов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Конкорд", подконтрольная Евгению Пригожину, назвала не соответствующими действительности заявления о том, что удаленные из социальной сети Facebook за "иностранное вмешательство" аккаунты связаны со структурами этого российского предпринимателя.

"Считаем нецелесообразным доверять заявлениям Facebook, поскольку, на наш взгляд, они занимаются самопиаром", - заявили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе "Конкорда".

Ранее в среду Facebook сообщил, что удалил за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки. В компании связывают удаленные сети с российским бизнесменом Пригожиным. Как заявляют в Facebook, это показало их "собственное расследование".

"Они (удаленные аккаунты - ИФ) были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию", - говорится в заявлении Facebook.

В конце сентября Минфин США ввел санкции в отношении трех самолетов и яхты, принадлежащих Пригожину. Ведомство объяснило эти санкции тем, что Пригожин пытался "подорвать американский демократический процесс" и влиять на выборы в США.

Евгений Пригожин Facebook Конкорд Африка

Новости по теме

Новости

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Россиян предупредили о телефонных мошенниках, выдающих себя за следователей

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

Университет "Синергия" опроверг сбор отпечатков пальцев у российских школьников

В Петербурге арестовали пару, выславшую в бытовой технике 15 кг мефедрона

Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Ректор ВШЭ предостерег сотрудников от спорных речей после поста о "клоачном русском"

Роскомнадзор пресек проект с дактилоскопией Genetic test в 44 регионах

СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев на Кубани в 1942 году

СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев на Кубани в 1942 году

Генпрокуратура предложила Титову внести поправки в УПК ради бизнесменов из его "списка"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');