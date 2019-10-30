В структурах Пригожина открестились от удаленных из Facebook российских аккаунтов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Конкорд", подконтрольная Евгению Пригожину, назвала не соответствующими действительности заявления о том, что удаленные из социальной сети Facebook за "иностранное вмешательство" аккаунты связаны со структурами этого российского предпринимателя.

"Считаем нецелесообразным доверять заявлениям Facebook, поскольку, на наш взгляд, они занимаются самопиаром", - заявили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе "Конкорда".

Ранее в среду Facebook сообщил, что удалил за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки. В компании связывают удаленные сети с российским бизнесменом Пригожиным. Как заявляют в Facebook, это показало их "собственное расследование".

"Они (удаленные аккаунты - ИФ) были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию", - говорится в заявлении Facebook.

В конце сентября Минфин США ввел санкции в отношении трех самолетов и яхты, принадлежащих Пригожину. Ведомство объяснило эти санкции тем, что Пригожин пытался "подорвать американский демократический процесс" и влиять на выборы в США.