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Сибирские ученые нашли вирус от депрессии у мышей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали генетическую конструкцию, которая подавляет развитие депрессии, влияя на серотониновую систему мозга, сообщило издание "Наука в Сибири". Опыты на мышах прошли успешно.

Мышей на семь недель поместили в условия сокращенного светового дня - 20 часов темноты и четыре часа "дня". Несмотря на то, что мыши - ночные животные, нарушение циркадных ритмов вызвало у них состояние, близкое к депрессии.

Затем им устраивали поведенческие тесты — "принудительное плавание": мышь помещали в глубокую емкость с водой. "Сначала животное пытается выбраться, но через некоторое время перестает барахтаться и замирает, экономя силы. Периоды бездействия и активности сменяют друг друга. Считается, что длительная неподвижность мыши в этом тесте свидетельствует о депрессивно-подобном поведении", - говорится описании эксперимента.

Перед этим части испытуемых решили искусственно повысить экспрессию рецепторов, которые в связке способны блокировать выработку серотонина и вызывать депрессии. Для этого была создан вирус с геном, кодирующим один из этих рецепторов. Его вводили в средний мозг мышей.

"Тесты показали, что животные, у которых экспериментально была повышена экспрессия гена седьмого рецептора, демонстрировали снижение депрессивно-подобного поведения без изменения двигательной активности. Биохимические показатели активности серотониновой системы согласуются с результатами поведенческих тестов", - объяснил научный сотрудник ИЦиГ Александр Родный.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых подходов в коррекции депрессивных расстройств. Традиционно терапию от сезонной депрессии связывают с лечением "светом", но на него положительно реагируют только 60-70% пациентов, говорится в публикации.

РАН Сибирское отделение РАН Институт цитологии и генетики

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