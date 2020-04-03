В Томске создали электронный ускоритель, способный обеззараживать воду и воздух

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку на основе импульсного ускорителя электронных пучков, которая может использоваться для решения прикладных задач, например, обеззараживания воздуха и воды, сообщила пресс-служба вуза.

"Результаты испытаний новых конструкций узлов, а также изучение условий применения позволили нам оптимизировать параметры и придать ускорителю свойства, необходимые установкам для практического использования", - сообщил заведующий лабораторией импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий ТПУ Геннадий Ремнев.

Ускоритель представляет из себя субмикросекундный генератор высоковольтных импульсов, работающий на вакуумный электронный диод. Характеристики комплектующих позволяют формировать и выводить в атмосферу для применения пучок электронов с энергией до 500 кэВ с частотой до 40 импульсов в секунду.

По данным пресс-службы вуза, сфера применения изобретения обширна. В радиационной химии ускоритель используют для синтеза нанопорошков; в медицине - для генерации высокоэнергетичных ионов, обеззараживания водных растворов, стоков и фармакологической продукции. Также установка применима в промышленности и сельском хозяйстве для чистки сточных вод, газов и биологических отходов.

"Мы уже поставили установки в Китай, Иран и Казахстан, где заказчики дорабатывают оборудование под свою специализацию и внедряют его в производство. Для "Росатома" мы разрабатываем ускоритель высокоэнергетических ионов для медицины, а также представили вариант установки для стерилизации воздуха в помещениях", - добавил Ремнев.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.