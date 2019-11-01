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Истребители РФ 12 раз за неделю вели иностранные летательные аппараты

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 20 иностранных летательных аппаратов, сообщает в пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили 12 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.

Минобороны РФ

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