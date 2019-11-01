Истребители РФ 12 раз за неделю вели иностранные летательные аппараты
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 20 иностранных летательных аппаратов, сообщает в пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили 12 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.