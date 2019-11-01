Что произошло за день: пятница, 1 ноября

Розовая зима, ликвидация движения Льва Пономарева и экстренная посадка "Суперджета" в Тюмени

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет Superjet 100 экстренно сел в Тюмени после проблем с двигателем. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Самолет авиакомпании "Ямал" летел из Тюмени в Петербург, когда в один из двигателей попала птица, выведя его из строя. Пассажиров аварийного лайнера доставят в Петербург резервным бортом.

- Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека". Причинами для этого стали несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс и штрафы Роскомнадзора за отсутствие указаний о том, что движение Льва Пономарева является иноагентом.

- Россиянам пообещали "розовую" зиму. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зима ожидается нехолодной, температурный фон - около и выше нормы.

- Стали известны подробности ночного убийства экс-главы Киселевска. Предполагаемым налетчиком, которого застрелил перед смертью бывший чиновник, выйдя с ружьем при появлении незнакомцев, оказался ранее судимый спасатель. Еще одного нападавшего пока не нашли.

- В Петербурге за педофилию осужден автохам на желтом "Хаммере". Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Игоря Смирнова, который снимал порно с собственным ребенком. Скандальную известность он получил намеренным тараном другой машины.

- Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей. Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, ее построят одновременно с ремонтом и расширением трассы-дублера М7 "Волга". "Автодор" закладывает тарифы на проезд по новой трассе на уровне 6000 рублей для грузовика и 2500 рублей для легкового автомобиля.

- Закон об устойчивом Рунете вступил в силу. Документ предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком.