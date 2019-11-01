"Автодор" предложил брать с грузовиков за проезд по ВСМ "Москва-Казань" 6000 рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" закладывает тарифы на проезд по еще не построенной скоростной платной трассе "Москва-Казань" на уровне 6000 рублей для грузовика и 2500 рублей для легкового автомобиля. Об этом сообщил председатель правления компании Вячеслав Петрушенко.

По его словам, эти расценки аналогичны тем, что установлены для М11 "Москва-Петербург".

"Это без транспондера, это живыми деньгами. С транспондером, понятно, будем рассматривать программу лояльности", - уточнил Петушенко.

Максимальная скорость по трассе заложена на уровне 150 километров в час, ограничение скорости составит "минимум 110-130 км/ч", добавил он.

1 ноября вице-премьер Максим Акимов заявил, что принято решение строить платную трассу от Москвы до Казани, которая войдет в транспортный коридор Европа - Западный Китай и которую планируется достроить к 2027 году. Сроки строительства сдвинулись из-за необходимости одновременно ремонтировать и расширять существующую трассу М7 "Волга". Общий объем инвестиций в ВСМ в Минтрансе оценили в 730 млрд рублей.

По платной трассе М-11 из Москвы в Петербург можно проехать на легковом автомобиле или мотоцикле за 1820 рублей в будни и 2020 рублей в выходные. Для грузовиков без транспондера тариф составляет 2710 рублей, с транспондером "Автодора" - 2106 рублей, для автобусов - 3980 рублей и 3188 рублей соответственно.