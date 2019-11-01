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РЖД запустили продажу билетов на поезда европейских перевозчиков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 1 ноября начала продажи билетов на поезда европейских перевозчиков.

"С 1 ноября 2019 года АО "ФПК", являясь агентом Rail Europe, предлагает услугу продажи электронных проездных документов на поезда европейских перевозчиков: Eurostar, RENFE, Thalys, TGV, Elipsos, Artesia, Lyria и других", - говорится в сообщении ФПК.

Продажа билетов осуществляется в билетных кассах и доступна для поездов, курсирующих по территории Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Испании, Ирландии, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии и других, в том числе абонементных билетов для поездок по Европе (Interrail Рass, FranceRail Pass, Swiss Pass), отмечается в сообщении.

Продажи билетов на европейские поезда начинаются за 90 суток до отправления поезда, на отдельные поезда - за 60 суток, отмечает компания.

Сбор за услугу по оформлению билета составит 300 рублей за каждое место, за оформление возврата - 200 рублей. Продажа билетов осуществляется в ж/д кассах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Ярославля.

РЖД ФПК Федеральная пассажирская компания

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