В Москве пройдет торжественное присоединение Архиепископии Западной Европы к РПЦ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Торжественные мероприятия, посвященные присоединению Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Московскому патриархату, пройдут в воскресенье в российской столице.

Для участия в торжествах в Москву прибыли члены делегации Архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето). В субботу они совершили паломничество в Донской монастырь, Троице-Сергиеву лавру и Московский епархиальный дом, в котором проходил Поместный Собор 1917-1918 годов, избравший патриархом святителя Тихона, чьим решением западноевропейские приходы были объединены в 1921 году в одно управление.

В воскресенье гости из Европы во главе с архиепископом Иоанном прибудут в храм Христа Спасителя для участия в литургии, которую возглавит патриарх Кирилл. Во время богослужения патриарх вручит архиепископу Иоанну патриаршую и синодальную грамоту и обратится к собравшимся с первосвятительским словом.

После литургии состоится встреча патриарха Кирилла с архиепископом Иоанном и членами делегации Архиепископии.

4 ноября, в заключительный день визита, члены делегации примут участие в литургии в Успенском соборе Кремля, которую возглавит патриарх Кирилл в сослужении архиепископа Иоанна.

Архиепископия русских православных приходов в Западной Европе около 90 лет, известная также как "русский экзархат", вплоть до конца 2018 года, находилась в подчинении Константинопольского патриархата. В конце прошлого года Синод в Стамбуле в одностороннем порядке упразднил Архиепископию, что побудило ее духовенство и мирян искать новые варианты своего канонического будущего, одним из которых было воссоединение в Церковью в России.

7 октября этого года Синод Русской православной церкви включил в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя.