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В подмосковном Жуковском загорелся склад

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В 4:14 поступило сообщение о возгорании склада на улице Кооперативная в городском округе Жуковский. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада на площади 750 кв.м., существовала угроза распространения пожара на весь склад", - констатировал собеседник агентства.

Он добавил, что в 5:53 пожар локализован на площади 1750 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Распространение огня ограничено площадью склада. Угрозы соседним постройкам нет. Ведется проливка конструкций склада", - сообщили в подмосковном главке МЧС.

В тушении пожара задействовано 59 человек и 16 единиц техники.

Жуковский Московская область

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