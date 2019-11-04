Семеро пострадали при столкновении автобуса и легкового авто в Омске

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Омске, где в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Омской области.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД в понедельник утром.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, на улице 22 Апреля выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом "ЛиАЗ".

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир - женщина (личность устанавливается), а также водитель автобуса "ЛиАЗ" и четыре его пассажира получили травмы и обратились за медицинской помощью

В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 35 пассажиров - работники предприятия, отметили в пресс-службе.