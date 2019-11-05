Минобороны РФ потребовало почти 1 млрд рублей с завода в Татарстане

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск к Зеленодольский завод имени Горького (Зеленодольск, Татарстан) на 915,8 млн рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован судом 31 октября, к производству пока не принят. Содержание претензий военного ведомства к верфи в материалах картотеки отсутствует.

Комментариями верфи "Интерфакс" пока не располагает.

При этом арбитраж Москвы уже принял к производству поданный в тот же день иск Минобороны к Зеленодольскому судзаводу о взыскании неустойки по госконтракту от 2 ноября 2018 года в размере 12,2 млн рублей. Следующее заседание по этому иску назначено на 11 декабря.

Зеленодольский судостроительный завод строит суда для внутреннего рынка и поставки на экспорт, в том числе корабли и суда специального назначения, грузовые морские суда и суда типа "река-море". Значительную часть работ верфь выполняет в рамках гособоронзаказа.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 63,1% в уставном капитале (УК) предприятия принадлежит АО "Холдинговая компания Ак Барс", 25% в УК владеет Минземимущество Татарстана.