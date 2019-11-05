Путин посетовал на разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти в РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь обратил внимание на разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти и на то, что эта проблема проистекает из Конституции страны.

"Мы взяли на себя международные обязательства (по разделению уровней власти - ИФ) и как-то уж больно рьяно начали их исполнять и такую норму заложили в Основной закон страны", - сказал Путин в ходе заседания президентского Совета по русскому языку во вторник.

Президент затронул эту тему после выступления одного из участников Совета, который рассказал о плачевном состоянии школ в регионах РФ и о полном отсутствии средств у муниципалитетов на их ремонт.

Путин на заседании вновь подчеркнул, что упомянутые международные обязательства "на практике означают, что первичный уровень здравоохранения, в том числе на селе, оказался фактически отрезанным от областного, краевого и федерального".

"То же самое абсолютно происходит в образовании, во всяком случае на практике так сложилось. А там (в муниципалитетах - ИФ), как правило, и денег не хватает и на то, и на другое, и на третье. Или хватает, но тратят на другие цели", - констатировал президент.

31 октября во время визита в Калининградскую область глава государства вспомнил о заложенном в Конституции разделении муниципального и государственного уровней власти при обсуждении ситуации в здравоохранении.

Тогда Путин подчеркнул, что "нужно будет принимать какие-то системные решения, не нарушая наших обязательств международного характера о том, что муниципальный уровень управления должен иметь определенную степень самостоятельности".

Президент заверил, что эти обязательства нарушаться не будут, но "какая-то связка между различными уровнями управления должна быть".