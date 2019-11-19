Кремль признал "неэффективность" муниципальной власти

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не раз признавали функциональный разрыв между федеральным, региональным и муниципальным уровнями управления и неэффективность муниципальной власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас идут поиски способов, как "избавиться от этого разрыва в самых различных областях".

На вопрос, означает ли это подготовку муниципальной реформы, Песков ответил, что нет, не значит.

Владимир Путин не раз обращал внимание на разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, и на то, что это следствие того, что по Конституции муниципальный уровень власти отделен от государства.

В частности, 5 ноября на заседании Совета по русскому языку при президенте он выражал сожаление в связи с наличием такого разрыва, в результате которого в сферах образования и здравоохранения муниципальный уровень оказывается отрезанным от областного и федерального. В связи с этим изменения, которые проводят на федеральном уровне, на муниципальном уровне могут уходить "в болото", сказал тогда президент и добавил, что "здесь кардинально нужно некоторые вещи менять".

"Мы взяли на себя международные обязательства и как-то уж больно рьяно начали их исполнять, и такую норму заложили в основной закон страны", - отмечал он.