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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 6 км

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Столб пепла на высоту до шести км над уровнем моря выбросил утром в среду вулкан Шивелуч, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Однако в случае смены направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Тигильском районе. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано", - сообщает пресс-служба.

Пепловый шлейф протянулся на 200 км в северо-западном направлении от вулкана, говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки.

Камчатка Шивелуч

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