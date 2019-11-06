Госдума приняла в первом чтении проект закона о новых правилах для ломбардов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.

Проект закона о новых правилах работы ломбардов был внесен правительством в нижнюю палату парламента в августе.

Действующая статья 7 закона "О ломбардах", которая регулирует порядок предоставления займа под залог вещи, не содержит ограничений по максимальному размеру займа. Принятый законопроект уточняет, что "сумма предоставленного ломбардом займа не может превышать сумму оценки заложенной вещи".

Еще одна новелла касается порядка продажи невыкупленных вещей. Согласно действующему законодательству, если сумма оценки невостребованной вещи превышает 30 тыс. рублей, ломбард может продать ее только с публичных торгов, если меньше - ломбард продает вещь по своему усмотрению. Проект закона повышает планку до 300 тыс. рублей и устанавливает, что вещи стоимостью выше данного уровня должны быть проданы на открытых торгах.

На три часа (до 23:00) предлагается продлить разрешенное время работы ломбардов: сейчас это ежедневно с 8:00 до 20:00.

Уточняется, что ни одно юридическое лицо в РФ, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр ломбардов, и юридических лиц, намеревающихся приобрести статус ломбарда, не может использовать в своем фирменном наименовании слово "ломбард".

Законопроектом предлагается регламентировать процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, а именно установить, что юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения ЦБ сведений о нем в государственный реестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения сведений из этого реестра. Сейчас ЦБ формирует реестр ломбардов, исходя из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Обнаружив нарушения в работе организации, регулятор может инициировать обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

Новая версия закона позволяет ЦБ ограничить работу ломбарда без обращения в суд - путем исключения из реестра. Законопроект включает в себя статьи, регулирующие порядок включения ломбардов в реестр ЦБ, а также порядок исключения из реестра.

В случае принятия закона он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, тогда же утратит силу государственный реестр ломбардов, сформированный ЦБ по старым правилам (на основе ЕГРЮЛ).

По данным ЦБ, на 1 ноября в реестре ломбардов в РФ числится 10 тыс. 431 организация.