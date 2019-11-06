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В России создадут "умные" системы учета ресурсов для жилых домов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" в лице "дочернего" холдинга "Росэлектроника" готовит производство автоматизированных систем удаленного контроля потребления энергоресурсов для многоквартирных жилых домов, говорится в сообщении компании.

"Разработка содействует решению задач нацпроекта "Жилье и городская среда", направленного на создание комфортных и безопасных условий для горожан. Система позволит получать максимально точную информацию о состоянии каждой отдельной квартиры, этажа и всего дома в целом в любое время суток, управлять инфраструктурой и оперативно реагировать на нештатные ситуации", - пояснил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

В сообщении отмечается, что система, получившая название "СиТКоМ", позволит в режиме онлайн отслеживать потребление тепла, воды в каждой квартире, автоматически перекрывать воду и отключать электроснабжение в случае аварийной ситуации. Доступ к данным получат собственники жилья и специалисты управляющих компаний.

В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, завершить которые планируется в первой половине 2020 года.

В 2018 году в Минстрое России сообщали, что интеллектуальные системы учета коммунальных ресурсов могут быть внедрены в России в течение шести лет.

"Современные системы учета расходования, в том числе с онлайн-передачей данных, могут быть внедрены в России в рамках проекта "Умный город" за пять-шесть лет с момента запуска", - говорил занимавший тогда пост замглавы ведомства Андрей Чибис.

Он отмечал, что интеллектуальный учет в сфере ЖКХ позволит разработать в России гибкие тарифные планы оплаты в зависимости от объема потребления. По его словам, рост тарифов ЖКХ в связи с внедрением "умных" технологий не предусмотрен.

Также сообщалось, что Минстрой разрабатывает систему контроля платежей за услуги ЖКХ и качества потребляемых ресурсов на основе технологии блокчейн.

Ростех Росэлектроника Олег Евтушенко

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