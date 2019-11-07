Суд не стал снижать Кержакову размер алиментов из-за падения его доходов в 50 раз

Александр Кержаков Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Выборгского районного суда по иску экс-футболиста Александра Кержакова, просившего снизить выплаты по алиментам в связи с сильным падением доходов, сообщила Объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Ранее бывший игрок "Зенита", а ныне тренер юношеской сборной России по футболу Кержаков обжаловал решение Выборгского районного суда от 12 августа по размеру алиментов для дочери от брака с Марией Кержаковой.

Футболист просил районный суд уменьшить сумму выплат на содержание ребенка, поскольку заключенное в 2011 году соглашение предусматривает выплату 300 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия дочери, с ежегодной индексацией на 10%. На момент заключения соглашения Кержаков был профессиональным футболистом с заработком более 25 млн рублей, однако в 2017 году его материальное положение сильно изменилось: он прекратил профессиональную карьеру футболиста и с июля 2018 года работает в Российском футбольном союзе старшим тренером с окладом 250 тыс. рублей. Кроме того, у спортсмена родились еще двое детей, на которых также требуют алименты в размере четверти заработка. Таким образом, как следует из сообщения, платить оговоренную сумму бывший футболист уже не может.

Мария Кержакова в свою очередь просила уменьшить размер алиментов до 150 тыс. рублей в месяц с последующей индексацией.

Выборгский суд в итоге определил величину алиментов в размере 1/6 части ежемесячного дохода Кержакова. "Суд исходил из того, что на момент рассмотрения дела согласованный сторонами размер алиментов с учетом индексации составлял 643 тыс. рублей в месяц, а размер ежемесячных доходов истца значительно снизился с более 25 млн рублей в месяц в 2015 году до более 500 тыс. рублей в месяц в 2018 году, в связи с чем сумма подлежащих уплате алиментов превышает общий размер доходов плательщика, и возможность выплачивать алименты в прежнем размере у истца объективно отсутствует", - говорится в сообщении.

Ответчик с этим судебным решением не согласился и обжаловал его в Петербургский городской суд.

Долг по алиментам на 15 млн

Кроме того, в Петербургском горсуде находится дело по иску Кержаковой к бывшему мужу, поступившее из Приморского районного суда. Предметом этого иска является введение для экс-футболиста временного запрета на выезд из РФ до выплаты долга по алиментам, размер которых на момент обращения в суд превышал 15 млн рублей. По состоянию на 6 ноября, согласно банку данных исполнительных производств, долг составляет около 13 млн рублей.

Рассмотрение этого иска приостановлено до вынесения решения по жалобе на решение Выборгского суда Петербурга, отмечается в судебном пресс-релизе.