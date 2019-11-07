Суд в Калининграде заблокировал 10 сайтов об аборте в домашних условиях

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Калининградская прокуратура в суде добилась блокировки сайтов, разместивших информацию о том, как сделать аборт в домашних условиях, сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Московского района Калининграда обнаружила в интернете сайты с информацией о способах искусственного прерывания беременности в домашних условиях. По информации надзорного ведомства, наличие таких данных в открытом доступе способствует совершению преступления по статье 123 УК РФ, то есть проведению искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медобразования соответствующего профиля.

Прокуратура направила в суд 10 административных исков о включении этих сайтов в единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную в РФ информацию. Суд удовлетворил иски в полном объеме, это решение вступило в законную силу, и доступ к сайтам был заблокирован.