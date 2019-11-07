ГД рассмотрит проект закона об упрощении трудоустройства иностранных студентов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату законопроект, расширяющий возможности трудоустройства в России иностранных студентов.

Как отмечается в документе, сейчас заниматься трудовой деятельностью в России без разрешения на работу могут иностранные студенты российских профессиональных образовательных организаций и вузов в течение каникул либо в свободное от учебы время, но только в этих учебных заведениях либо созданных ими хозяйственных обществах или партнерствах.

При этом иностранные студенты-очники, обучающиеся в РФ по основной профессиональной образовательной программе, получившей госаккредитацию, имеют право работать и в других местах, но для этого им необходимо получить разрешение на работу. Такое разрешение выдаётся на основании сокращенного перечня документов и без учета соответствующих квот.

Внесённый законопроект предусматривает возможность для таких студентов-очников работать в РФ в свободное от учебы время без получения на то соответствующих разрешений. Законопроект устанавливает, что заключенный ими трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

По официальным данным, в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 210 тысяч человек. Из них, по сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться.