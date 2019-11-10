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Под Анапой при пожаре в бытовке погибли три человека

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате пожара в бытовом вагончике под Анапой в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как рассказал сотрудник пресс-службы, сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин после локализации пожара в одном из бытовых вагончиков на улице Привокзальной в хуторе Нижняя Гостагайка. По данному факту следственным отделом по городу Анапе СКР по краю организовано проведение доследственной проверки, отметили в СКР.

По предварительным данным следствия, причиной трагедии стала неисправность электроприбора.

Информированный источник, в свою очередь, сообщил агентству, что в результате пожара еще один человек пострадал. По его данным, на месте происшествия обнаружили трех погибших, их личности устанавливаются.

Огонь вспыхнул примерно в 7:45 по Москве по улице Привокзальная, 4 на хуторе Нижняя Гостагайка. Горела бытовка на площади 80 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг №1БИС. Его удалось ликвидировать за час.

Краснодарский край Анапа СКР

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