В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

Воздушный шар "малыш Трамп" Фото: Reuters

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина проткнул ножом шестиметрового "малыша Трампа" - воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа как младенца и ставший символом протеста против его руководства. Инцидент произошел в Таскалусе, штат Алабама, во время посещения американским лидером игры между командами Crimson Tide и Tigers, сообщает в воскресенье телеканал CNN.

Организаторы акции с "малышом Трампом" рассказали, что мужчина оказался недоволен их действиями. Он подбежал к шару, сделал в нем отверстие и попытался скрыться. Его задержали полицейские.

Шар появился на футбольном матче между командами университетов Алабамы и Луизианы. Акция прошла примерно в полутора километрах от стадиона Брайант-Денни, где находился Трамп.

По данным канала, для того, чтобы "малыш Трамп" появился в Таскалусе, организаторы объявили сбор средств через GoFundMe. В итоге они собрали $7 882 за два дня, в то время как запрашиваемая сумма составляла $4 тыс.

Воздушный шар с Трампом-младенцем стал известен как символ протеста против президента США в июле 2018 года: тогда он был запущен активистами, выступавшими против визита Трампа в Великобритани.