Поиск

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"

В Алабаме мужчина проткнул "малыша Трампа"
Воздушный шар "малыш Трамп"
Фото: Reuters

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина проткнул ножом шестиметрового "малыша Трампа" - воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа как младенца и ставший символом протеста против его руководства. Инцидент произошел в Таскалусе, штат Алабама, во время посещения американским лидером игры между командами Crimson Tide и Tigers, сообщает в воскресенье телеканал CNN.

Организаторы акции с "малышом Трампом" рассказали, что мужчина оказался недоволен их действиями. Он подбежал к шару, сделал в нем отверстие и попытался скрыться. Его задержали полицейские.

Шар появился на футбольном матче между командами университетов Алабамы и Луизианы. Акция прошла примерно в полутора километрах от стадиона Брайант-Денни, где находился Трамп.

По данным канала, для того, чтобы "малыш Трамп" появился в Таскалусе, организаторы объявили сбор средств через GoFundMe. В итоге они собрали $7 882 за два дня, в то время как запрашиваемая сумма составляла $4 тыс.

Воздушный шар с Трампом-младенцем стал известен как символ протеста против президента США в июле 2018 года: тогда он был запущен активистами, выступавшими против визита Трампа в Великобритани.

США Алабама малыш Трамп

Новости

В США проверят Goldman Sachs после твитов о дискриминации пользователей Apple Card

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 ноября

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены

Десятки тысяч человек отпраздновали юбилей падения Берлинской стены

У киевского консульства Польши националисты устроили акцию

Что произошло за день: суббота, 9 ноября

Украинский националист Мазур задержан в Польше по запросу России

Украинский националист Мазур задержан в Польше по запросу России

Донецк завершил отвод своих сил из Петровского

Вторжение Турции в Сирию

СМИ узнали о столкновениях между сирийскими и турецкими войсками в Сирии

Разведение сил в Петровском завершится 12 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');