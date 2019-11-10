Иран увеличил разведанные запасы нефти на треть благодаря новому месторождению

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Новое нефтяное месторождение открыто на юге Ирана, сообщил в воскресенье президент Исламской республики Хасан Рухани.

"Я информирую Белый дом, что в то время, как вы вводите санкции в отношении экспорта иранской нефти, рабочие и инженеры нашей страны открыли месторождение, содержащее 53 млрд баррелей нефтяных резервов", - приводит слова иранского президента агентство Мехр.

По словам Рухани, новое месторождение расположено в провинции Хузестан на площади 24 тысяч квадратных километров.

Агентство отмечает, что после открытия этого месторождения нефтяные запасы Ирана увеличились на треть. Теперь Иран располагает примерно 150 млрд баррелей разведанных запасов нефти.