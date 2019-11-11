Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 2 ноября пьяный мужчина во время ссоры дважды ударил ножом свою гражданскую жену 1970 года рождения, нанес смертельный удар ее 51-летней сестре и дважды ударил ножом своего маленького сына. Женщины умерли на месте преступления, а ребенка удалось спасти. После убийства женщин и нападения на сына мужчина попытался покончить с собой, но ему помешали родственники.

Нападавший арестован, ему назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Раненный ребенок находится в больнице в стабильном состоянии. Следователи обратились в органы опеки для решения вопроса о его дальнейшей судьбе.