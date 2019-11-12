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Шойгу прибыл в Египет обсудить военно-техническое сотрудничество

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где планируются переговоры с президентом страны Абдельфаттахом ас-Сиси, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь российского военного ведомства Россияна Марковская.

Кроме того, Шойгу возглавит российскую делегацию на шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сказала Марковская.

"В рамках работы совместной комиссии также предусмотрена отдельная встреча с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки", - сообщила пресс-секретарь.

"Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества", - отметила Марковская.

Россия Египет Сергей Шойгу

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