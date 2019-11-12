В Подмосковье прооперировали девушку с "синдромом Рапунцель"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Люберцах прооперировали девушку, страдающую так называемым синдромом Рапунцель - трихофагией - навязчивым поеданием волос, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"Девушка ела волосы еще со школы, но не придавала этому значения. В результате из волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока размерами 20х15 см", - говорится в сообщении.

Врачи извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом, через небольшие проколы и разрез. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке, отметили в областном Минздраве.

"Трихофагия - редкое явление, и если оно вовремя не будет диагностировано, может привести к летальному исходу. Во избежание вышеназванных последствий крайне важно обратиться к своему участковому психиатру для прохождения лечения", - рассказал главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Борис Белозеров, слова которого приводит пресс-служба.