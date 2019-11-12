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ФАС потребовала от Booking.com исключить из договоров с отельерами пункт о паритете цен

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала сервису по бронированию отелей Booking.com предупреждение о прекращении нарушающих антимонопольное законодательство действий после жалобы общественной организации "Опора России".

В сообщении пресс-службы ФАС говорится, что 12 ноября частной компании Booking.com было выдано "предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства". От сервиса по бронированию отелей потребовали в месячный срок исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц.

Как отметили в ведомстве, применение условий о паритете приводит к ограничению конкуренции среди агрегаторов, а также туроператоров и турагентств.

В начале февраля 2019 года предприниматели из "Опоры России" пожаловались в ФАС на нарушение конкуренции со стороны сервиса по бронированию отелей Booking.com, обвинив агрегатор в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и навязывании средствам размещения (гостиницам, отелям, хостелам и др.) невыгодных условий договора с обязательным паритетом цен.

Еще раньше, весной 2018 года, туроператоры предлагали министерству культуры запретить в России деятельность Booking.com, так как не могут конкурировать с сервисом, на долю которого приходится более 70% рынка онлайн-бронирования отелей. Власти тогда заявили, что не будут блокировать сервис.

ФАС Booking.com

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