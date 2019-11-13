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Житель Камчатки получил условный срок за призывы к экстремизму

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке вынес обвинительный приговор местному жителю за призывы к экстремизму в интернете, сообщает в среду пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.

"По ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности совершенные с использованием интернета) гражданин приговорен к лишению свободы на срок три года условно", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный на два года лишен права размещать обращения, в том числе комментарии и иные материалы в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.

Следствие установило, что весной 2018 года неработающий житель г. Елизово дважды разместил в комментариях к новостям на сайте камчатского информационного агентства призывы к совершению убийств представителей одной из национальностей.

"Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях злоумышленника содержится побуждение к действиям против лиц по признаку отношения их к определенной расе и/или национальности", - подчеркивают в ведомстве.

Камчатка

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