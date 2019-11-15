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Почти 22 тысяч билетов на крымские поезда раскуплены за первую неделю продаж

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Более 21,7 тыс. билетов на пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым и обратно проданы с момента старта продаж 8 ноября.

Как рассказали в дирекции по обслуживанию пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога", за первые сутки были раскуплены более 5 тысяч билетов.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах по всей России, на сайте оператора перевозок - транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), в мобильном приложении "ГСЭ Билеты".

Перевозки начнутся в третьей декаде декабря этого года. Поезда будут идти по железнодорожной части моста через Керченский пролив, соединяющего Крымский полуостров с материковой частью РФ.

ГСЭ в будущем намерен расширить географию перевозок в Крым - добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

Крым Москва Петербург

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