Госдума уточнила в I чтении бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год.

Согласно принятому документу, доходы фонда в 2019 году вырастут на 79,83 млрд рублей и составят 8 трлн 692 млрд рублей. Расходы также увеличатся на 80,62 млрд рублей и достигнут показателя в 8 трлн 716 млрд рублей. Дефицит фонда составит 24 млрд рублей.

Предусматривается увеличение расходов на выплату страховой пенсии на 80 млрд рублей, до 7 трлн 067 млрд рублей. Также на 400 млн рублей запланировано увеличение расходов на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными: объем расходов на текущий год прогнозируется на уровне 3,6 млрд рублей. В пояснительных документах к законопроекту говорится, что рост расходов обусловлен увеличением численности получателей указанной выплаты на 2 тыс. 698 человек за I полугодие 2019 года: с 20 тыс. 843 человек на 1 января 2019 года до 23 тыс. 541 человек на 1 июля 2019 года.