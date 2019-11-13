Что произошло за день: среда, 13 ноября

Ужесточение статьи за хулиганство, затопленная Венеция и риски "Газпрома"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Начальника ростовского главка ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны. В ФСИН предполагают, что Муслиму Даххаеву и его заместителям будут предъявлены статьи УК РФ, связанные с коррупцией.

- "Газпром" отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны в случае атак "Нафтогаза Украины".

- Комитет ГД одобрил штрафы за нарушение закона о СМИ-иноагентах с начала 2020 года. Размер административного штрафа составит от 10 тыс. рублей для граждан за первое нарушение до 5 млн рублей за грубое нарушение для юрлиц. В Думе обещают, что закон о допрегулировании СМИ-иноагентов и о приравнивании к ним отдельных граждан не коснется блогеров.

- Жертвами наводнения в Венеции стали два человека. Вода в городе поднялась до 187 сантиметров, это крупнейшее с 1966 года наводнение. Власти Венеции готовятся объявить чрезвычайное положение.

- В Кремле сочли неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году. Дмитрий Песков констатировал, что этот день рабочий, значит "надо работать в этот день".

- Арестован фигурант дела об угрозах судье. Алексей Вересов отправлен в СИЗО до 11 января, другой обвиняемый Сергей Половец отпущен под подписку о невыезде. Выяснилось, что уголовное дело было возбуждено из-за угроз судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, который выносил решение по участнику летних несанкционированных акций в Москве Павлу Устинову. Всего по делу об угрозах были задержаны три человека.

- В правительстве обсудили увеличение в пять раз штрафов за хулиганство, пишут "Ведомости". В частности, в КоАП появятся штрафы за выгул опасных собак без поводка и намордника. К мелкому хулиганству авторы проекта отнесли не только нецензурную брань, но и отправление естественных надобностей в общественном месте.

- Актеры сериала "Друзья" обсудят съемки новой серии ситкома. По данным американских журналистов, пока проект лишь на стадии переговоров. Возможный новый эпизод будет не традиционной серией со сценарием, а импровизацией.