В Думе предложили штрафовать за нарушение закона о СМИ-иноагентах с начала 2020 года

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий административный штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции иностранного агента.

Как передает парламентский корреспондент "Интерфакса", ко второму чтению была поддержана поправка о дате вступления законопроекта в силу - с 1 февраля 2020.

Согласно проекту закона, такое нарушение влечет административный штраф для граждан в размере 10 тысяч рублей; для должностных лиц - 50 тысяч рублей; для юридических лиц - 500 тысяч рублей.

Повторное совершение такого административного правонарушения обернется штрафом для граждан в размере 50 тысяч рублей; для должностных лиц - 100 тысяч рублей; для юридических - 1 млн рублей.

В документе также указывается, что грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, грозит штрафом для граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц - административного штрафа в размере 200 тысяч рублей; для юридических - 5 млн рублей.

Под таким грубым нарушением понимается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение предусмотренного законом РФ "О средствах массовой информации" порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, совершенное самим иностранным СМИ или учрежденным им российским юридическим лицом, его должностным лицом, сотрудником или представителем.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов и депутат Госдумы Василий Пискарев (глава парламентского комитета по расследованию иностранного вмешательства) внесли десяток поправок в законопроект о СМИ-иностранных агентах. В числе внесенных изменений оказались поправки о классифицирующих признаках, по которым организация или гражданин могут быть признаны СМИ-иноагентом. Также поправки определяют, какое ведомство будет вести реестр СМИ-иноагентов и какие органы госвласти будут принимать решения о включении организаций и граждан в этот реестр.