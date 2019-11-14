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Детям из одной семьи дали преимущество при зачислении в одну школу

Детям из одной семьи дали преимущество при зачислении в одну школу
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, который закрепляет в Семейном кодексе РФ право преимущественного приема детей на обучение в начальные классы общеобразовательной школы, в которой уже обучаются их братья и сестры. Это правило будет касаться детских садов и начальной школы.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры.

Крашенинников отметил, с какими сложностями сейчас сталкиваются родители, которым приводится по утрам отводить детей в разные школы,а затем спешить на работу.

Он напомнил, что в некоторых субъектах РФ существующую проблему с зачислением младших детей в ту же школу, в которой учатся их братья и сестры,смогли изменить на уровне регионального законодательства. В частности, соответствующие нормативные правовые акты приняты в Тверской области, Санкт-Петербурге.

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что в некоторых субъектах региональных законов оказывается недостаточно: например в Самарской области прокуратура посчитала, что в отсутствие единого федерального требования решение региона установить приоритет одних детей нарушает права других.

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